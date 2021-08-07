Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 720 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 63 bin 125'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle 102 kişinin yaşamını yitirdiği 20 Mayıs'tan bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Virüse bağlı toplam ölü sayısının 23 bin 797'ye çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 959 bin 491'e yükseldi.

Öte yandan Pakistan'da birinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 28 milyon 885 bini, ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı ise 7 milyon 445 bini aştı. Ülkede toplamda 36 milyon 331 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 31 bin 753 artarak 3 milyon 639 bin 616'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1588 artarak 105 bin 598'e, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 716 artarak 3 milyon 36 bin 194'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 19 bin 257 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 243 bin 852'ye yükseldi.

16 bin 323 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 9 bin 343 oldu.

Son 24 saatte 210 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 10 bin 389'a ulaştı.

Japonya

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 15 bin 753 artarak 1 milyon 18 bin 554'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 artışla 15 bin 288'e yükseldi.

Son bir günde 115 bin 519 kişiye virüs testi yapıldı, 8 bin 744 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1068 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.