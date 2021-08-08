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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

08.08.2021 16:38
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 455 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 67 bin 580'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 68 artışla 23 bin 865'e, iyileşenlerin sayısı 961 bin 639'a çıktı.

Pakistan'da birinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 29 milyon 789 bini, ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 7 milyon 635 bini aştı. Ülkede toplamda 37 milyon 424 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 26 bin 415 artarak 3 milyon 666 bin 31'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1498 artarak 107 bin 96'ya, iyileşenlerin sayısı 48 bin 508 artarak 3 milyon 84 bin 702'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 bin 688 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 1 milyon 262 bin 540'a yükseldi.

17 bin 55 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 1 milyon 26 bin 398 oldu.

Son 24 saatte 360 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 10 bin 749'a ulaştı.

Malezya'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 can kayıpları görüldü.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 14 bin 472 artarak 1 milyon 32 bin 962'ye, can kaybı sayısı 9 artışla 15 bin 297'ye yükseldi.

Son bir günde 74 bin 510 kişiye virüs testi yapılırken, 8 bin 89 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1138 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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