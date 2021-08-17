Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 221 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 300'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 95 artışla 24 bin 573'e, iyileşenlerin sayısı 993 bin 304'e çıktı.

Pakistan'da son birkaç gündür Kovid-19 vakalarında düşüş gözlemleniyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 741 artarak 3 milyon 892 bin 479'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1180 artarak 120 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı 32 bin 225 artarak 3 milyon 414 bin 109'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 bin 631 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 444 bin 270'e yükseldi.

16 bin 468 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 1 milyon 179 bin 46 oldu.

Son 24 saatte 293 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 77'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 955 artarak 1 milyon 183 bin 398'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 47 artışla 15 bin 499'a yükseldi.

Son bir günde 107 bin 516 kişiye virüs testi yapıldı, 14 bin 260 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1646 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.