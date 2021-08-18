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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.08.2021 17:03
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 974 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 109 bin 274'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 66 artışla 24 bin 639'a, iyileşenlerin sayısı da 996 bin 426'ya çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 15 bin 768 artarak 3 milyon 908 bin 247'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1128 artarak 121 bin 141'e, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 794 artarak 3 milyon 443 bin 903'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 bin 242 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 466 bin 512'ye yükseldi.

19 bin 680 kişi daha virüsü yendi ve iyileşen kişi sayısı 1 milyon 198 bin 726 oldu.

Son 24 saatte 225 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 13 bin 302'ye ulaştı.

Malezya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Japonya

Japonya'da da salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son bir günde ülke geneli vaka sayısı ilk kez 23 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 917 artarak 1 milyon 207 bin 309'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 29 artışla 15 bin 528'e yükseldi.

Son bir günde 120 bin 423 kişiye virüs testi yapıldı, 14 bin 655 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1716 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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