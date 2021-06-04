Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1893 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 928 bin 588'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 83 artışla 21 bin 105'e, iyileşenlerin sayısı 856 bin 5'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 486 artarak 1 milyon 843 bin 612'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 51 bin 296'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 950 artarak 1 milyon 697 bin 543'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 7 bin 748 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 603 bin 122'ye yükseldi.

Bugün 6 bin 624 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 515 bin 571 oldu.

Son 24 saatte 86 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 182'ye ulaştı.