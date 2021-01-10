- Pakistan Enerji Bakanı Khan: "Elektrik kesintisinin nedeni mühendislik hatası" - Son Dakika

- Pakistan Enerji Bakanı Khan: "Elektrik kesintisinin nedeni mühendislik hatası"

İSLAMABAD - Pakistan Enerji Bakanı Omar Ayub Khan, yaşanan elektrik kesintisinin ardından onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Elektrik kesintisinin nedeni mühendislik hatası. Uzmanlarımız hatanın tam yerini belirlemek için çalışıyor" dedi.

Pakistan'ı karanlığa sürükleyen ülke genelindeki elektrik kesintisi, başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Ravalpindi'nin de aralarında bulunduğu birçok şehirde aynı saatlerde dün gece yarısından önce yaşanmıştı. Kesintinin ise hemen ardından açıklama yapan İslamabad Komiser Yardımcısı Hamza Shafqaat, Ulusal İletim Dağıtım Şirketi hatlarında meydana gelen bir arızanın kesintiye neden olduğunu ifade ederek, "Her şeyin normale dönmesi biraz zaman alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan elektrik kesintinin ardından onarım çalışmalarının devam ettiğini bildiren Pakistan Enerji Bakanı Omar Ayub Khan, çalışmaların tamamlanması için zaman gerektiğini belirtti. Aynı zamanda yaşanan kesintiye mühendislik hatasının neden olduğunu aktaran Khan, "Yaşanan son elektrik kesintisi, Pakistan'ın güney kesiminde Cumartesi günü yerel saatle 23.41'de, santrallerin kapanmasına neden olan bir mühendislik hatası nedeniyle meydana geldi. Uzmanlarımız hatanın tam yerini belirlemek için çalışıyor. Çalışmalar, alan hala yoğun sisle kaplı olduğu için birkaç saat daha alacak" ifadelerini kullandı.

Khan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sistemi bu akşama kadar tam kapasitesine geri getirmeyi umuyoruz, ancak nükleer ve termik santrallerin faaliyete geçmesi biraz zaman alacak" dedi.

Öte yandan, yaşanan elektrik kesintisinin ardından halk arasında gerginlik artarak Pakistan Başbakanı Imran Khan sosyal medya üzerinden eleştirilerin hedefi olmuştu.