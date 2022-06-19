Pakistan, enerji krizini tasarruflarla yönetmeye çalışıyor - Son Dakika
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Pakistan, enerji krizini tasarruflarla yönetmeye çalışıyor

19.06.2022 10:46
Pakistan, enerji krizini tasarruflarla yönetmeye çalışıyor

Pakistan'da elektrik arzı ile talebi arasındaki dengesizlik nedeniyle yaşanan enerji krizi, tasarruflarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pakistan'da elektrik arzı ile talebi arasındaki dengesizlik nedeniyle yaşanan enerji krizi, tasarruflarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin elektrik tasarrufu amacıyla dükkanların 21.00'de kapatılacağını duyurmasının ardından, benzer uygulama Pencap ve İslamabad'da da hayata geçirildi.

Karara göre, elektrik tasarrufu amacıyla Pencap eyaletinde ve başkent İslamabad'da dükkanlar 21.00'de kepenk indirecek, restoranlar da 23.30'da kapanacak. Düğün salonları da en geç 22.00'de kapanmış olacak.

Bununla birlikte eczane, hastane, fırın, benzin istasyonu ve manavlar bu uygulamanın dışında tutuldu.

Hükümet, elektrik arzı ile talebi arasındaki boşluğu küçültmek için böyle bir adım attı.

Pakistan'da elektrik arzının 21 bin 200 megavat, talebin ise 28 bin 200 megavat olduğu belirtiliyor. Elektrik arzı ile talebi arasında 7 bin megavatlık boşluk bulunuyor.

Elektrik kesintileri saatler sürüyor

Pakistan, aylardır artan gıda, yağ ve petrol fiyatları sebebiyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Buna ek olarak başkent İslamabad dahil olmak üzere ülke genelinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bir dönemde yaşanan kesintiler vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Elektrik arzı ile talebi arasındaki dengenin yakalanması için mayıs ve haziranda elektrik kesintileri şehirlerde 10-12 saat, kırsal alanlarda ise 14-16 saate ulaştı. Elektrik santralleri için yeterli doğal gaz, petrol ve kömürün olmaması bu durumun sebepleri arasında gösteriliyor.

Şahbaz Şerif yönetimi, mevcut durumu İmran Han hükümetinin enerji sektörünü kötü yönetmesine bağlıyor.

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Kaynak: AA

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