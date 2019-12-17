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Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi
6 saat önce
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref idama mahkum edildi
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:39
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