Son Dakika Haberleri: Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında
Son Dakika Dünya Haber

Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında

7 saat önce

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yerel medya, Zerdari hakkında 'sahte banka hesapları ve kara para aklama' soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı verildiğini duyurdu

Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında, System.String[]
Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari yolsuzluk suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.

Zerdari'nin yolsuzlukla mücadele birimi görevlileri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 
Asıf Ali Zerdari, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçakta büyük kargaşa! Yolcu, tuvalet sanıp acil çıkış kapısını açtı İdam edildiği iddia edilen Kuzey Kore liderinin eski sevgilisi böyle görüntülendi Mali'de köye silahlı saldırı: 100'ün üzerinde ölü var Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]