Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında
7 saat önce
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yerel medya, Zerdari hakkında 'sahte banka hesapları ve kara para aklama' soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı verildiğini duyurdu
Pakistan
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08
'ın eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari
yolsuzluk suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.
Zerdari'nin yolsuzlukla mücadele birimi görevlileri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.
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