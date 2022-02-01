Üye Girişi
Pakistan, evde Kovid-19 aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika

Pakistan, evde Kovid-19 aşılama kampanyası başlattı

01.02.2022 16:12
Pakistan, evde Kovid-19 aşılama kampanyası başlattı

Pakistan, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle evde aşı kampanyası başlattı.

Pakistan, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle evde aşı kampanyası başlattı.

Federal Planlama Bakanı Asad Umar, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, 2 hafta sürecek evde Kovid-19 aşısı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Bu süre boyunca 55 bin mobil ekibin evlere tek tek giderek 35 milyon doz aşı uygulamasını hedeflediklerini aktaran Umar, şu ana kadar 210 milyonluk Pakistan nüfusunun 80 milyonunun 2 doz aşı olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınında 5. dalgayı yaşayan Pakistan'da en yüksek günlük vaka sayısı 29 Ocak'ta 8 bin 183 ile görülmüştü.

YORUMLAR
500

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, evde Kovid-19 aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan, evde Kovid-19 aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement