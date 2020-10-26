Pakistan, Fransa Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı başlattığı kampanyalarının ardından Fransa Büyükelçisi'nin Dışişlerine çağrıldığı öğrenildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam karşıtı ifadelerine tepkiler büyüyor. Ürdün, Kuveyt ve Katar'ın Fransız ürünlerine karşı boykot başlatmasının ardından Pakistan'dan siyasi bir adım geldi. Pakistan, Fransa Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı. Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi, konuya ilişkin açıklamasında "Uygar milletler, Müslümanların duygu ve inançlarına saygı göstermelidir" dedi. Kureyşi, konunun İslam İşbirliği Teşkilatı'na götürüleceğini ifade ederek, Yeni Zelanda'daki cmi saldırısının gerçekleştirildiği 15 Mart'ın Dayanışma Günü olarak kabul edilmesini istedi. - İSLAMABAD