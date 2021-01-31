Pakistan, "Gazeteci Pearl cinayeti baş sanığının yargılanması için ABD'ye verileceği" iddialarını reddetti - Son Dakika

Pakistan, "ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, hakkında beraat kararı verilen baş sanığın yargılanması için ABD'ye teslim edileceğine" yönelik iddiaları yalanladı.

Geo News televizyonuna göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Pearl cinayeti davasında baş sanık Ahmed Ömer Said Şeyh'in "ABD vatandaşına karşı korkunç bir suç işlediği için ülkesinde yargılanması" talebine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kureyşi, Şeyh'in ABD'ye teslim edileceğine yönelik çıkan iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda bu konuyu konuştuklarını ve mevkidaşının Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili kararından endişe duyduğunu kendisine ilettiğini aktaran Kureyşi, "Blinken'e mahkemelerimizin bağımsız olduğunu söyledim." dedi.

Kureyşi, hükümetin, sanıkların salıverilmesine ilişkin kararın yeniden gözden geçirilmesi amacıyla mahkemeye bir talepte bulunduğunu ve yarın bunun görüşüleceğini kaydetti.

ABD'den tepki

Yargıtay 28 Ocak'ta, ABD'li gazetecinin öldürülmesine ilişkin davada, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmasını ertelettiği 4 sanığın salıverilmesi kararı almıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın daha önce bu sanıkları yaptıklarından sorumlu tutmak için attığı adımların farkındayız. Ancak Pakistan hükümetini hızlı şekilde hukuki seçenekleri incelemeye davet ediyoruz. Bu seçenekler arasında ABD'ye bir ABD vatandaşı gazetecinin vahşice katledilmesi konusunda yargılama hakkı verilmesi de olmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, Kureyşi ile Blinken, telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Blinken, "ABD vatandaşına karşı işlediği korkunç suç dolayısıyla Şeyh'i, ABD'de yargılamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı.

İnternette, Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer 3 şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.