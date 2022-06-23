Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İsmail, ülkenin iflastan kurtulduğunu söyledi - Son Dakika
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Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İsmail, ülkenin iflastan kurtulduğunu söyledi

23.06.2022 17:21
Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İsmail, ülkenin iflastan kurtulduğunu söyledi

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail, 2022-2023 bütçesine dahil edilecek bir dizi önlemle ülkenin iflastan kurtulduğunu bildirdi.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail, 2022-2023 bütçesine dahil edilecek bir dizi önlemle ülkenin iflastan kurtulduğunu bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan İsmail, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İmran Han hükümetinin sadece iktidarda kalmak için ekonomiyi iflasın eşiğine getirdiğini söyledi.

İsmail, petrol ürünleri fiyatlarını artırarak ve IMF ile gece yaptıkları görüşme neticesinde ülkenin iflastan kurtulduğunu ifade etti.

Yıllık geliri 150 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 12 milyon 307 bin TL) ve üzerinde olanlara ek vergi getirdiklerine dikkati çeken İsmail, ülkenin finansal durumunun iyileştirilmesi için hükümetin bütçede ortak fedakarlığa odaklandığını vurguladı.

İsmail, 10 Haziran'da koalisyon hükümetinin 9,5 trilyon rupilik (yaklaşık 780 milyar TL) bütçesini Meclis'e sunmuştu.

Fakat IMF'nin çekinceleri sebebiyle bütçenin kabul edilmesi ertelenmişti. Pakistan'ın bütçede 436 milyar Pakistan rupisi (35 milyar 751 milyon TL) ek vergi taahhüdü sonucu IMF ile 21 Haziran'da anlaşmaya varılmıştı.

IMF ile anlaşma

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı. Anlaşma gereği Pakistan'dan petrol ve elektrik ücretleri dahil pek çok kalemin sübvanse edilmemesi istenmişti.

İmran Han hükümeti, 28 Şubat'ta görevdeyken petrol fiyatlarını düşürmüş ve bu fiyatları 4 ay dondurduğunu açıklamıştı. IMF ise petrol fiyatlarının sübvanse edilmesi sona erene kadar Pakistan'a vereceği 3 milyar dolarlık fonu durdurmuştu.

Han'ın görevden düşürülmesinin ardından yeni gelen Şahbaz Şerif hükümeti, petrol fiyatlarını artırmayı reddetmişti. Yeni hükümet, petrol fiyatlarını aylık 600 milyon dolar sübvanse etmişti. Bununla birlikte Şerif yönetimi de petrolü sübvanse miktarını düşürmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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Kaynak: AA

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