Pakistan, IMF'nin talebi gereği ithalat yasaklarını kaldıracağını duyurdu

Pakistan Gelir ve Maliyet Bakanı Miftah İsmail, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talebi gereği zaruri olmayan tüm lüks malların ithalatına mayısta getirilen yasağın kaldırılacağını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da açıklama yapan İsmail, zaruri olmayan lüks mallara getirilen yasağın o dönem IMF'nin taleplerinden biri olduğunu anımsattı.

İsmail, yasağın uygulanmasıyla hükümetin toplum için önemli maddelerin ithalatını yapmasının kolaylaştığını belirterek, "Kısıtlı dolarımız vardı. Araba ve buğday ithal etme konusunda seçim yapmak zorundaydık. Bu sebeple zaruri olmayan lüks malların ithalatını yasakladık." ifadelerini kullandı.

Zaruri olmayan tüm lüks malların ithalatına getirilen yasağın IMF'nin talebi ve uluslararası gereklilikler kapsamında kaldırılacağını vurgulayan İsmail, bununla birlikte bu tür ürünlere 3 kat vergi konulacağını kaydetti.

IMF heyeti, 29 Ağustos'ta toplanıyor

İsmail, IMF heyetinin Pakistan'ın 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılması talebine ilişkin 29 Ağustos'ta toplanacağını aktardı.

IMF'nin işaret ettiği 4 milyar dolarlık finansman açığıyla ilgili İsmail, söz konusu açığın kapatıldığını ifade etti.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirliklerinin 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldığını belirten İsmail, dost ülkelerden 3 milyar dolarlık yatırım sözleri alındığını ancak bu ülkeler açıklama yapmadan bir bilgi paylaşamayacaklarını kaydetti.

İslamabad yönetiminin IMF ile yaptığı anlaşma

Pakistan, ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacıyla zaruri olmayan tüm lüks malların ithalatını 19 Mayıs itibarıyla yasaklamıştı.

Bunlar arasında araba, telefon, elektronik cihazlar, balık, et ve kadın çantaları gibi ürünler yer alıyor.

İslamabad yönetimi, IMF ile 14 Temmuz'da 1,17 milyar doların serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmıştı. Söz konusu kredinin serbest bırakılması için IMF Guvernörler Kurulu'nun onayı gerekiyor.