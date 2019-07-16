Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat, Bakan Akar'ı ziyaret etti
9 saat önce
Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat, Bakan Akar'ı ziyaret ettiANKARA - Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Hayat, Bakan Akar'ı ziyaret etti
ANKARA - Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ı ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler
'in davetlisi olarak Ankara
'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de yer aldı.
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