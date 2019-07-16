Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat, Bakan Akar'ı ziyaret etti

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ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı

İmamoğlu'ndan istifa etmeyen yöneticilerle ilgili açıklama: Bizim de hamlelerimiz geliyor