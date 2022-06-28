Pakistan Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile sınır güvenliğini görüştü

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı (DMO) Tümgeneral Hüseyin Selami, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nedim Rıza ile iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve bazı bölgesel meseleleri ele aldı.???????

İran devlet televizyonuna göre, Selami ile resmi temaslar için İran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Rıza başkent Tahran'da bir araya geldi.

İki halkın dini ve kültürel benzerliğine dikkat çeken Selami, iki milletin geçmişinde dostluk ve kardeşlikten başka bir iz bulunmadığını söyledi.

Selami, iki milletin ortak düşmanlarının olduğunu kaydederek, İsrail'i "İslam dünyasının ve insanlığın ortak düşmanı" olarak niteledi.

İsrail'le ilişkilerin normalleşmesini "bölgedeki bazı yöneticiler için acı" olarak niteleyen Selami, bazı İslam ülkelerinin güvenlik ya da ekonomi için "kendini savunamayan İsrail'e" bel bağlamasının bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Selami, Amerikalıların İslam dünyasındaki varlığının uzun iç savaşlara ve insanların yerlerinden edilmesine sebep olduğunu, bunun güvensizlik, yoksulluk ve geri kalmışlığı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Pakistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliğiyle eşit gördüklerini söyleyen Selami, başta ortak sınırların güvenliğinin artırılması olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rıza ise iki ülke arasındaki büyük ortaklıklara dikkat çekerek, İslam dünyasındaki "bölünme ve ihtilafı" ABD ve Batı'nın planının bir sonucu olarak değerlendirdi.

Rıza, iki ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlamak için istihbarat ve operasyonel iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından dün İran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rıza, dün de İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile görüşmüştü.