Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti

31.03.2021 11:44
Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti, System.String[]

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza ve eşi Syeda Bushra Raza, Keçiören Belediyesi Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza ve eşi Syeda Bushra Raza, Keçiören Belediyesi Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Turgut Altınok, geçen günlerde açılışı gerçekleştirilen Pakistan Peşaver Şehitler Anıtı'nda, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza ve eşi Syeda Bushra Raza ile Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve eşini ağırladı. Ziyarete AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ziyarette yaptığı konuşmada, "Rabbim, ayetinde 'Şehitler ölmez' buyuruyor. Onların ruhları şu anda bizimle birlikte. Onların her biri bir kahramandır. Pakistan devleti var olduğu sürece bu kahramanlar yıldızlar gibi yanmaya ve gökyüzünü aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Altınok, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Raza'yı Keçiören'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Pakistan ve Türkiye kardeş iki ülkedir. Devlet politikamızda ve devlet kitapçığımızda böyle yazmaktadır. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Peşaver'deki 144 şehidimiz bizim de kardeşimiz, bizim de şehitlerimizdir. Pakistan'ın acısını paylaşarak bu anıtı dikmekten onur, şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Bizleri Pakistan'a davet eden Genelkurmay Başkanı Sayın Raza'ya ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan-Türkiye dostluğunun kadim bir geçmişi olduğunu ve cumhurbaşkanları düzeyinde bu dostluğun bugün de devam ettiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Terörden Türkiye de çok şey çekti, hala da çekiyor. Dileğimiz ve duamız, Türkiye'nin ve tüm dünyanın terörden kurtulmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Keşmir'deki çile ve eziyetin de bir an önce bitmesini istiyoruz. Gönlümüz, kalbimiz Pakistanlı ve Keşmirli kardeşlerimizledir. Muhammed İkbal, Pakistan için ne ise bizim için de aynısıdır. Ruhlarımız, nefesimiz, sesimiz, kalemimiz ve kelamımızdır. Şehitlerimiz yüreğimizde ve gönlümüzdedir. Pakistanlı kardeşlerimize baş sağlığı dileklerimizi ileterek şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Pakistan-Türkiye kardeşliği baki kalacaktır, bundan hiç şüphe yoktur."

"Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu"

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza, 2014 yılında Pakistan'da bir askeri okula düzenlenen saldırıda şehit olan 144 öğrenci ve öğretmen anısına yapılan anıt için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Raza, "Bugün gururla söyleyebilirim ki Pakistan'da terörü yüzde 100 yenmiş durumdayız. Pakistan, şu anda güvenli bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anıtın iki ülkenin kardeşliğinin ispatı olduğunu belirten Raza, "Pakistan ve Türkiye, iki farklı ülkedir ancak mesele ne olursa olsun birbirimize destek olmakta duraksamaz, tereddüt etmeyiz. Ne zaman Kıbrıs meselesi gündeme gelse Pakistan Türkiye'ye, ne zaman Keşmir meselesi gündeme gelse Türkiye Pakistan'a destek olmuştur. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu." ifadelerini kullandı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti
Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti

Turgut Altınok, Genel Kurmay, Keçiören, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı         
12:04
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:52:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza, Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei