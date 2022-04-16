Pakistan güçleri, Afganistan topraklarına havadan ve karadan saldırdı - Son Dakika
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Pakistan güçleri, Afganistan topraklarına havadan ve karadan saldırdı

16.04.2022 15:47
Pakistan güçleri, Afganistan topraklarına havadan ve karadan saldırdı

Pakistan güçlerinin, Afganistan'ın Host ve Kunar vilayetlerine havadan ve karadan saldırı düzenlediği bildirildi.

Pakistan güçlerinin, Afganistan'ın Host ve Kunar vilayetlerine havadan ve karadan saldırı düzenlediği bildirildi.

Taliban geçici hükümetinin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, basına yaptığı açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda sivil can kayıpları olduğunu ifade eden Gurbuz, bu köylerin Pakistan sınırı yakınlarında yer aldığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının 15'in üzerinde olduğunu öne sürdü.

Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif de Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Hanif, can kaybıyla ilgili soruşturma yapılması için bölgeye heyet gönderildiğini bildirdi.

Bölge sakinlerinin ifadesine göre saldırıda can kaybı oldu.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan güçleri, Afganistan topraklarına havadan ve karadan saldırdı - Son Dakika


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