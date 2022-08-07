Pakistan Güvenlik Güçlerinden detaylar
Matem alayından detaylar KARAÇİ - Pakistan Güvenlik Güçleri, Karaçi şehrinde Muharrem ayının 8. günü dolayısıyla düzenlenen yas alayına katıldı.
Kaynak: AA
Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Karaçi'de muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika
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