Pakistan, güvenlikten taviz vermemek kaydıyla TTP ile müzakereye hazır - Son Dakika

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hükümetin güvenlikten taviz vermemek kaydıyla terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Pakistan'ın "Express Tribune" gazetesinin haberine göre, Ahmed, TTP ile müzakerelere hazır olduklarını ancak ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan herhangi bir grubun katı yönetimle ele alınacağını dile getirdi.

Senato oturumuna hitap eden Ahmed, ülkedeki terör olaylarında, Taliban'ın Kabil'in yönetimine geçtiği 15 Ağustos 2021'den bu yana artışa tanık olduğunu söyledi.

Hiçbir grupla görüşme yapılmadığını aktaran Ahmed, yasa dışı her grupla anayasa çerçevesinde müzakerelerin yapılacağını kaydetti.

Ahmed, Hindistan casus teşkilatı RAW'ın Pakistan'da terörist faaliyetler yürütmek için yerel Pakistanlı suçluları kullandığını, güvenlik birimlerinin bu tür faaliyetleri engellemek için tüm önlemleri aldığını belirtti.

Terör tehdidini yenmek için "ortak bir dil"in gerekliliğini vurgulayan Ahmed, muhalefet partilerini terör olaylarını kınadıkları için övdü.

Ahmed, Hindistan'ın Pakistan ile Afganistan'daki Taliban liderliğindeki hükümet arasında asla samimi ilişkiler görmek istemediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Pakistan Ordusu, terör tehdidiyle mücadele ediyor ve tehdidin çirkin yüzünü gösterdiği her yerde harekete geçiyor. Pakistan, kimsenin kendi bütünlüğüne meydan okumasına izin vermeyecek ve terör tehdidinin kökünü kazıyacaktır."

"Yürüyüşünüzü yeniden planlayın"

Pakistan Demokratik Hareketi'ni (PDM) güvenlik endişelerini öne sürerek 23 Mart'taki "enflasyon yürüyüşünü" yeniden planlamaya çağıran Ahmed, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, (Başbakan) İmran Han için olduğu kadar sizin (muhalefet) için de önemli, bu yüzden yürüyüşünüzü yeniden planlamanızı rica ediyorum. Güvenliğiniz için sizi uyarıyorum. Sizi güvenlik tehditleri ve Kovid-19 tehditleri konusunda uyaracağım. Yürüyüşünüzü yeniden planlayın. İslamabad'ın yarısı kapanacak, telefonlar kapanacak. Yürüyüşünüz canlı olarak gösterilmeyecek."

Muhalefet partileri, 23 Mart'ta İmran Han iktidarına karşı İslamabad'a yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurmuştu.