-Pakistan Halkından Sağlık Çalışanlarına Beyaz Bayraklı Destek - Son Dakika

- Pakistan halkından sağlık çalışanlarına beyaz bayraklı destek

KARAÇİ - Pakistan'da halk korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına desteklerini göstermek için beyaz bayrak sallamaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı insanlar birlik olmaya devam ediyor. Pakistan'da halk korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla beyaz bayrak sallamaya başladı. Halk, saat 18.00'de evlerinde, parklarda ve umuma açık alanlarda sağlık çalışanlarına desteklerini göstermek için beyaz bayrak sallarken, sağlık çalışanlarını ulusal kahramanlar olarak gördüklerini ifade ediyor.

Pakistan'da toplam korona virüs vakası bin 296'ya, hayatını kaybedenler ise 9'a ulaştı.