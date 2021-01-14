Pakistan hava kuvvetleri komutanı Türkiye'nin üst düzey askeri liderleriyle görüştü - Son Dakika

Pakistanlı üst düzey subay, Türkiye Milli Savunma BakanıSayın Hulusi AKAR'la, Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER'le, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ'le ve Türk Savunma Sanayileri Başkanı Prof. Dr İsmail Demir'le ayrı ayrı görüştü.Üst düzey Türk savunma yetkilileriyle etkileşimi sırasında, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı, her iki tarafın da imkanlarını ve gücünü kullanarak savunma üretimi, güvenlik ve eğitim alanlarında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için olan bağlılığını yeniden teyit etti.Kendisi aynı zamanda son birkaç yıldır iyi bir gelişme kaydeden Türk savunma üretimi sektörünü de övdü.

Orgeneral Mujahid Anwar Khan Türk Hava kuvvetleri Komutanı Oreneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdi.Kendisi Türkiye'ye Solo Türk ekibinin Pakistan milli günü kutlamalarına düzenli olarak katılımı için teşekkür etti.İki kardeş ülkenin hava kuvvetleri arasındaki bağları daha da geliştirmeyi amaçlayan çeşitli karşılıklı çıkar meseleleri konuşuldu.İki taraf, iki kardeş ülkenin hava kuvvetleri arasındaki işbirliğinin nasıl arttırılabileceği ve günümüz dünyasındaki zorlukları karşılamak için deneyimlerin paylaşılabileceğini ayrıntılarıyla tartıştılar.Buna Pakistan'ın Türkiye'deki çok uluslu Anadolu Kartalı tatbikatına katılması, Türk Hava kuvvetlerinin Pakistan Hava kuvvetleri tarafından düzenlenen çeşitli tatbikatlara katılması, pilotların eğitimi ve karşılıklı gönderilmesi ve savunma üretimi de dahildir.

Ankara'daki kalışı sırasında, Orgeneral Mujahid Anwar Khan ayrıca Türk Uzay Sanayileri'ni (TAI), önde gelen teknoloji firması HAVELSAN'ı ve Türkiye Askeri Elektronik Sanayisi (ASELSAN) ve Türk Savunma Firması ASFAT'ı da ziyaret etti.