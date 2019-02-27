Pakistan Hava Kuvvetlerine Ait Üç Savaş Uçağının Hindistan Hava Sahasına Girdiği ve Hint...

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

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