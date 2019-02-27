Pakistan Hava Kuvvetlerine Ait Üç Savaş Uçağının Hindistan Hava Sahasına Girdiği ve Hint...
36 dakika önce
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:11 Kaynak: AA
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