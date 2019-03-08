Son Dakika Haberleri: Pakistan hava sahası trafiğe açıldı

Pakistan hava sahası trafiğe açıldı

1 saat önce

Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı düzenlenen hava operasyonları nedeniyle kapatılan Pakistan hava sahası tamamen açıldı.

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Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı düzenlenen hava operasyonları nedeniyle kapatılan Pakistan hava sahası tamamen açıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:05 

Hindistan, Pakistan, Ekonomi
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