Pakistan hava sahası trafiğe açıldı
1 saat önce
Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı düzenlenen hava operasyonları nedeniyle kapatılan Pakistan hava sahası tamamen açıldı.
Hindistan
ile Pakistan
arasında karşılıklı düzenlenen hava operasyonları nedeniyle kapatılan Pakistan hava sahası tamamen açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:05
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