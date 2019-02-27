Son Dakika Haberleri: Pakistan Hava Sahasındaki Sessizlik Radara da Yansıdı

Pakistan Hava Sahasındaki Sessizlik Radara da Yansıdı

1 saat önce

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan'a olan uçak seferlerini iptal etti.

Pakistan Hava Sahasındaki Sessizlik Radara da Yansıdı, System.String[]
Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan'a olan uçak seferlerini iptal etti. Bazı havayolu şirketlerinin uçakları da kalkış yaptıkları meydanlara  geri döndü.Pakistan hava sahasındaki uçak trafiğinin olmaması da radara yansıdı.  THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etmişti.(Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:29 Kaynak: DHA

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