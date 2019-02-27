Pakistan Hava Sahasındaki Sessizlik Radara da Yansıdı
1 saat önce
Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan'a olan uçak seferlerini iptal etti.
Pakistan
ve Hindistan
arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları
ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan'a olan uçak seferlerini iptal etti. Bazı havayolu şirketlerinin uçakları da kalkış yaptıkları meydanlara geri döndü.Pakistan hava sahasındaki uçak trafiğinin olmaması da radara yansıdı. THY
, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi
, İslamabad ve Lahor
şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etmişti.(Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:29 Kaynak: DHA
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