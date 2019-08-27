Son Dakika Haberleri: - Pakistan, hava sahasını Hindistan'a kapatacak
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- Pakistan, hava sahasını Hindistan'a kapatacak

35 dakika önce

- Pakistan, hava sahasını Hindistan'a kapatacakİSLAMABAD - Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

- Pakistan, hava sahasını Hindistan'a kapatacak

İSLAMABAD - Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla Pakistan'ın hava sahasının Hindistan'a tamamen kapatılmasını değerlendirildiğini duyurdu. Bakan Chaudry, Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın meclisten gelen "Hindistan'dan Afganistan'a ticaret için kullanılan kara yollarının da tamamen kullanıma kapatılması" önerisini değerlendirdiğini açıkladı. Fawad Chaud, karara ilişkin formaliteleri şu an için değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Pakistan ve Hindistan arasında hava sahası ihlalleri nedeniyle Şubat ayında patlak veren kriz devam ediyor. Pakistan, Hindistan'dan gelen uçuşlar için hava sahasını Şubatta kapattıktan sonra Mart ayında kısmen açmıştı. Yaşanan inişli çıkışlı krizde Pakistan hava sahası, Temmuz ayında ise Hindistan'dan gelen tüm ticari uçuşlara yeniden açılmıştı.

Mustafa Varank, Hindistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
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