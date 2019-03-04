Son Dakika Haberleri: Pakistan Hava Sahasını Uçuşlara Yeniden Açtı

Pakistan Hava Sahasını Uçuşlara Yeniden Açtı

1 saat önce

Hindistan ile yaşanan gerginliğin ardından hava sahasını kapatan Pakistan, bugün uçuşları yeniden başlattığını duyurdu.

Pakistan Hava Sahasını Uçuşlara Yeniden Açtı, System.String[]
Hindistan ile yaşanan gerginliğin ardından hava sahasını kapatan Pakistan, bugün uçuşları yeniden başlattığını duyurdu. Bangkok Havalimanında 6 gündür bekleyen yaklaşık 800 Pakistanlı ülkelerine geri dönmeyi bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Hindistan ve Pakistan arasına patlak veren gerginliğin ardından Pakistan hava sahasını sivil uçuşlara kontrollü bir şekilde kapatmıştı. Uçuşların durdurulmasının ardından farklı ülkelerden evlerine dönmek isteyen yaklaşık 800 Pakistan vatandaşı Tayland'daki Bangkok Havalimanında mahsur kalmıştı. Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA) bugün Pakistan'ın hava sahasını uçuşlara yeniden açtığını duyurdu. Havaalanında 6 gündür bekleyen Pakistanlılar evlerine dönmeyi bekliyor.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat'ta terör saldırısı düzenlenmiş, 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmuş, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini ileri sürmüştü. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. Çarşamba günü iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmuştu. Yaşanan gerilimin ardından Pakistan hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Tayland, Hindistan, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Sapık, İstismar Ettiği Küçük Kızı Benzinle Yakarak Öldürdü Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Silah Kazası Sonrası 1 Askerimiz Şehit Oldu 4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 21:09:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Hava Sahasını Uçuşlara Yeniden Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]