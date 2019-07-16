Pakistan, hava sahasını uluslararası sivil uçuşlara tamamen açtı
3 saat önce
Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Hindistan'la yaşanan gerginliğin ardından kapatılan hava sahasının sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu
Pakistan
Sivil Havacılık Otoritesi, Hindistan
'la yaşanan gerginliğin ardından kapatılan hava sahasının sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.
Dünya genelinde havacılara bildirimlerde bulunan NOTAM'ın internet sitesinde de yayımlanan karara göre, "Pakistan hava sahası, derhal yürürlüğe girmek kaydıyla, ATS (Hava Trafik Hizmeti) rotalarındaki her tür sivil trafiğe açılmıştır." ifadesi yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:52
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