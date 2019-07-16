Son Dakika Haberleri: Pakistan, hava sahasını uluslararası sivil uçuşlara tamamen açtı
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Pakistan, hava sahasını uluslararası sivil uçuşlara tamamen açtı

3 saat önce

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Hindistan'la yaşanan gerginliğin ardından kapatılan hava sahasının sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu

Pakistan, hava sahasını uluslararası sivil uçuşlara tamamen açtı, System.String[]
Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Hindistan'la yaşanan gerginliğin ardından kapatılan hava sahasının sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.

Dünya genelinde havacılara bildirimlerde bulunan NOTAM'ın internet sitesinde de yayımlanan karara göre, "Pakistan hava sahası, derhal yürürlüğe girmek kaydıyla, ATS (Hava Trafik Hizmeti) rotalarındaki her tür sivil trafiğe açılmıştır." ifadesi yer aldı.
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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:52 
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