Pakistan havalimanları yeniden açılıyor
44 dakika önce
Hindistan ile karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesine kadar tırmanın gerilimin ardından kapatılan Pakistan havalimanları yeniden uçuşlara açılacak.
Hindistan
ile karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesine kadar tırmanın gerilimin ardından kapatılan Pakistan
havalimanları yeniden uçuşlara açılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:55
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