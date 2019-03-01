Son Dakika Haberleri: Pakistan havalimanları yeniden açılıyor

Pakistan havalimanları yeniden açılıyor

44 dakika önce

Hindistan ile karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesine kadar tırmanın gerilimin ardından kapatılan Pakistan havalimanları yeniden uçuşlara açılacak.

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Hindistan ile karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesine kadar tırmanın gerilimin ardından kapatılan Pakistan havalimanları yeniden uçuşlara açılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:55 

Hindistan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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