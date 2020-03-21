Son Dakika › Güncel › Pakistan Havayolları uluslararası uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
Pakistan Havayolları uluslararası uçuşlarını durdurdu
6 saat önce
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle durdurulduğunu duyurdu.
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle durdurulduğunu duyurdu.
PIA'dan yapılan açıklamada, Pakistan hükümetinin Kovid-19 direktifleri doğrultusunda uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.
Pakistan basınındaki haberlerde ise söz konusu kararının yurt dışından gelen çok sayıda kişide yeni tip koronavirüs görülmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Ülkede 501 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi