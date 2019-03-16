Son Dakika Haberleri: Pakistan Hindistan'a Ait İha Düşürdü

Pakistan Hindistan'a Ait İha Düşürdü

1 saat önce

Pakistan ordusu, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Pakistan Hindistan'a Ait İha Düşürdü, System.String[]
Pakistan ordusu, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın 150 metre sınır ihlali yaptığını belirtti.

Gafur, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Rakhchikri bölgesinde düşürülen İHA'nın casusluk amacıyla kullanıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Hindistan, Pakistan, Güncel
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