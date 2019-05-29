Son Dakika Haberleri: Pakistan, Hindistan'a hava sahasını kullanma yasağını uzattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pakistan, Hindistan'a hava sahasını kullanma yasağını uzattı

9 dakika önce

Pakistan, Hindistan'ın ticari uçuşlar için hava sahasını kullanma yasağını 15 Haziran'a kadar uzattı.

Pakistan, Hindistan'a hava sahasını kullanma yasağını uzattı, System.String[]
Pakistan, Hindistan'ın ticari uçuşlar için hava sahasını kullanma yasağını 15 Haziran'a kadar uzattı.

Pakistan makamları, Hindistan'ın ticari uçuşlar için hava sahasını kullanma yasağını 15 Haziran'a kadar uzattı. Yasak başlangıçta Mayıs ayının sonuna kadar sürecek şekilde ayarlanmıştı. Pakistan ve Hindistan, 26 Şubat'ta Pakistan'ın Balakot bölgesinde terör kampı olduğu iddia edilen bir bölgeye Hint Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından yapılan hava saldırısının ardından hava sahalarını birbirlerine kapatmışlardı.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), ülkenin ticari uçuşlar için hava sahasının kapatıldığını açıklamış, karar Pakistan ordusunun tartışmalı Keşmir bölgesindeki Kontrol Bölgesini geçen bir Hint askeri jetini indirmesinden sonra alınmıştı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ilişkiler bu yılın başlarında kötüye gitmeye başladı. 14 Şubat'ta Keşmir'de gerçekleştirilen saldırının ardından, bir intihar bombacısının Hindistan güvenlik konvoyunu havaya uçurması ve 40'ın üzerinde personeli öldürmesiyle gerginlikler iyice artmıştı. Saldırı daha sonra Pakistan merkezli terörist grup Jaish-e-Mohammed tarafından üstlenilmişti. - İSLAMABAD
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi 6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Mansur Yavaş, memurlara verdiği sosyal denge tazminatı sözünü tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:09:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan, Hindistan'a hava sahasını kullanma yasağını uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]