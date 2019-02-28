Son Dakika Haberleri: Pakistan-Hindistan Arasında Demir Yolu Seferleri Durduruldu

Pakistan-Hindistan Arasında Demir Yolu Seferleri Durduruldu

18 dakika önce

Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Pakistan-Hindistan Arasında Demir Yolu Seferleri Durduruldu, System.String[]
Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seferlerin iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle bugünden itibaren durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlanacağı bilgisine de verildi.

Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan hat, Pakistan ve Hindistan demir yolları tarafından ortak işletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:02 Kaynak: AA

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