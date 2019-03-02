Pakistan-Hindistan arasında tren seferleri yeniden başlıyor
24 dakika önce
Hindistan-Pakistan arasında perşembe günü durdurulan tren seferleri pazartesi günü yeniden başlıyor.
Hindistan- Pakistan
arasında perşembe günü durdurulan tren seferleri pazartesi günü yeniden başlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:30
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