Son Dakika Haberleri: Pakistan-Hindistan arasında tren seferleri yeniden başlıyor

Pakistan-Hindistan arasında tren seferleri yeniden başlıyor

24 dakika önce

Hindistan-Pakistan arasında perşembe günü durdurulan tren seferleri pazartesi günü yeniden başlıyor.

Pakistan-Hindistan arasında tren seferleri yeniden başlıyor, System.String[]
Hindistan- Pakistan arasında perşembe günü durdurulan tren seferleri pazartesi günü yeniden başlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:30 

Pakistan, Hindistan, Ekonomi
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