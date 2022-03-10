Pakistan: Hindistan Cammu Keşmir'deki ihlallerden sorumlu tutulmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan: Hindistan Cammu Keşmir'deki ihlallerden sorumlu tutulmalı

10.03.2022 16:39
Pakistan: Hindistan Cammu Keşmir'deki ihlallerden sorumlu tutulmalı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile yaptığı görüşmede, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki yasa dışı eylemler ve ciddi suçlar sebebiyle sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile yaptığı görüşmede, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki yasa dışı eylemler ve ciddi suçlar sebebiyle sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kureyşi, başkent İslamabad'da BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüştü.

Bachelet'e Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleri hakkında bilgi veren Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin bölgeyle ilgili 2 raporuna da atıfta bulundu.

Kureyşi, "Cammu Keşmir'in demografik yapısının yasa dışı şekilde değiştirilmek istendiğine, insan hakları aktivistlerine yönelik saldırılara, yargısız infazlara, sahte operasyonlara, özel mülklerin yıkıldığına ve suçluların cezasız kaldığına" işaret ederek, Yeni Delhi'nin Cammu Keşmir'deki yasa dışı eylemler ve ciddi suçlar sebebiyle sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Afganistan'daki son duruma da değinen Kureyşi, Afgan halkının insani kriz ve ekonomik çöküşü önlemek için uluslararası yardıma son derece ihtiyacı olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
ABD'den BM'ye 'Uygur Türklerinin durumuna ilişkin raporu acilen açıklayın' çağrısı ABD'den BM'ye 'Uygur Türklerinin durumuna ilişkin raporu acilen açıklayın' çağrısı BM, Belarus'ta muhaliflere baskıların arttığını açıkladı BM, Belarus'ta muhaliflere baskıların arttığını açıkladı

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan: Hindistan Cammu Keşmir'deki ihlallerden sorumlu tutulmalı - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan: Hindistan Cammu Keşmir'deki ihlallerden sorumlu tutulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement