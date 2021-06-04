Pakistan, Hindistan'da 6,4 kilogram uranyum yakalanmasından endişe duyuyor - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Hindistan'da ele geçirilen 6,4 kilogram uranyumun nükleer materyallerin korunmasıyla ilgili gevşek kontrollere, zayıf düzenleme ve uygulama mekanizmalarına işaret etmesi sebebiyle derin endişe duyduklarını bildirdi.

Sözcü Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan medyasında 6,4 kilogram uranyumu yasa dışı şekilde satmaya çalışanlara yönelik haberlere atıfta bulunarak, geçen ay yaşanan benzer bir hadisenin ardından bir kez daha aynı durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Her iki hadisenin de nükleer materyallerin korunmasıyla ilgili gevşek kontrollere, zayıf düzenleme ve uygulama mekanizmalarına işaret ettiğini ve bu sebeple derin endişe duyduklarını vurgulayan Çavdri, Hindistan'da nükleer malzemeler için olası karaborsa mevcudiyetine dikkati çekti.

Çavdri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1540 sayılı kararı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi'nin (CPPNM) nükleer malzemelerin yanlış kişilerin eline geçmesini önlemek için devletleri etkili önlemler almaya zorladığının altını çizdi.

Pakistan'ın uranyumun yasa dışı şekilde satılmasına yönelik hadiselerle ilgili soruşturma çağrısını yineleyen Çavdri, nükleer materyallerin güvenliğiyle ilgili etkili önlemler alınmasını talep etti.

Hindistan medyasındaki haberlere göre, Carkand eyaletinde emniyet güçleri, 6,4 kilogram uranyumu satmaya çalışan 7 kişiyi yakalamıştı.

Mayıs başlarında ise Maharaştra eyaletinde polis, yasa dışı şekilde 7 kilogram uranyum satmaya çalışan 2 kişiyi yakalamıştı.