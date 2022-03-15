Pakistan: Hindistan'da mahkemenin başörtüsü yasağını onaylamasından endişeliyiz - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkemenin, okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay vermesinden "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mahkemenin kararıyla dini uygulamalara özgürlük ilkesini desteklemekte başarısız olunduğu ve insan haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nden (BJP) siyasetçilerin Müslümanları "diğerleri veya yüzde 20" şeklinde karakterize etme eğilimlerinin cezasız kaldığına ve bunun sürdüğüne işaret edilerek, bu durumun şimdi yargı kararlarına dönüşmesinin de endişe verici olduğuna işaret edildi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkemenin, okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay vermesinden "derin endişe" duyulduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası örgütler Hindistan'daki çoğunlukçuluk ve ayrımcılık dalgasını durdurma konusunda üzerine düşen rolleri oynamaya çağrıldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkeme, okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına bugün onay vermişti.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme geldi.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti.

Hindistan'ın yaklaşık 1,4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.