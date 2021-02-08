Pakistan: Hindistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle üzüntülüyüz - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerden dolayı üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uttarakand eyaletinde kopan buzul parçasının yol açtığı selde hayatını kaybedenlerden dolayı Pakistan'ın müteessir olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ile birlikte. Kayıp olanların güvenliği, erkenden kurtarılması ve iyileşmesi için dua ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hindistan'da Nanda Devi buzulunun bir parçasının koparak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirilmişti.

Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgedeki hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmediğini açıklamıştı.