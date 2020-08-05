Pakistan, Hindistan'da tarihi Babri Camisi'nin yerine Hindu tapınağı yapılmasını kınadı - Son Dakika

Pakistan, Hindistan'da 16. yüzyıldan kalma tarihi Babri Camisi'nin yıkıntıları üzerinde Hindu tapınağı inşa edilmesini kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Nerandra Modi'nin katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirilen tapınak inşaatının, "Hindistan demokrasinin alnında bir leke olarak kalacağı" kaydedildi.

Açıklamada, "Hindistan Yüksek Mahkemesinin verdiği hukuksuz kararla başlatılan tapınak inşaatı, inancın nasıl adalete galebe çalabildiğini göstermenin yanında, Hindistan'da başta Müslümanlar ve onların ibadet yerleri olmak üzere azınlıklara yönelik saldırıların arttığı, yaygınlaşan çoğunlukçu anlayışı ortaya koyuyor." ifadelerine yer aldı.

Babri Camisi'nin 1992'de Hindu aşırılıkçılarca yıkılmasının acı hatırasının tüm dünyadaki Müslümanların hafızasında hala canlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Müslümanların gelecek nesilleri, bu yasa dışı yapının Hindu milliyetçiliğinin güdümündeki BJP'nin (Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi) Hindistan'ı bütünüyle Hindu bir karaktere büründürmek hedefine yönelik yapıldığının farkında olacaktır." değerlendirmesi yer aldı.

Tapınak inşaatının, Modi ve BJP döneminde Müslümalara yönelik artan baskının sembolü haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 pandemisi ülkeyi kasıp kavururken Babri Camisi'nin yerine alelacele tapınak inşa edilmesi, Müslümanları dışlayan Yurttaşlık Yasası ve yeni Ulusal Yurttaş Kaydı, Delhi eyaletinde yıl başında Müslüman vatandaşların hedef alınarak öldürülmesi gibi artan ayrımcı uygulamalar, Hindistan'da Müslümanların nasıl şeytanlaştırıldığı, mülksüzleştirildiği, marjinalize edildiği ve şiddete maruz kaldığı gerçeğini göstermektedir."

Hindistan'ın Pakistan ile ihtilaflı Cammu Keşmir bölgesindeki son dönem uygulamalarına da işaret edilen açıklamada, "Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'deki yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleri, bölgenin demografisini değiştirmeye yönelik sinsice adımları dini uyumu ve bölgesel barışı tehdit eden bu ayrımcı, aşırılıkçı ideolojinin yansımalarıdır." görüşü dile getirildi.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Fezyabad şehri yakınlarında Ayodhya antik kenti içinde, geçmişte Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Radikal Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Başbakan Modi'nin liderliği olduğu Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) geçen yıl Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindulara verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, 9 Kasım 2019'da verdiği kararda, yaklaşık 1,1 hektarlık arazinin tamamının tapınak inşa etmek üzere kurulacak Hindu vakfına tahsis edilmesine, bunun karşılığında arazinin hak sahibi Müslüman vakfa, başka bir yerden yaklaşık 2 hektar arazi verilmesine hükmetmişti.

Kararın ardından Başbakan Modi, 5 Şubat'ta tapınağı inşa etmek üzere "Şri Ram Janmabhoomi Teerth Kşirta Vakfı"nın kurulduğunu açıklamıştı.