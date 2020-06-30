Pakistan, Hindistan'ı Karaçi'deki terör saldırısından sorumlu tuttu - Son Dakika

Pakistan, Hindistan'ı, Karaçi'deki Menkul Kıymetler Borsasına (PSX) ait binaya dün gerçekleştirilen terör saldırısına dahil olmakla suçladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, parlamentoda düzenlenen bir oturumdaki konuşmasında, Yeni Delhi'nin önlenen terör saldırısıyla Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için "büyük bir plan" yaptığını belirtti.

Devlet televizyonu PTV'nin haberine göre, Han, "Hindistan'ın bu saldırının arkasında olduğuna şüphe yok." dedi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde 2008'de gerçekleşen terör saldırılarına işaret eden Han, "Mumbai'de ne olduysa, Karaçi'de de aynısını yapmak istediler. Belirsizliği yaymak istediler. Bunun Hindistan tarafından yapıldığına şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin dünkü saldırıda insanları PSX'te rehin almayı planladıklarını kaydeden Han, "Bu saldırıyı engellemek için hayatlarını feda eden, Karaçi saldırısı şehitlerini saygıyla selamlıyorum." dedi.

Pakistan kurumlarının bu tür saldırılara karşı tamamen hazırlıklı ve bu durumun kendileri için "büyük bir kazanım" olduğunu vurgulayan Han, istihbarat teşkilatlarının, geçen aylarda ikisi başkent İslamabad yakınlarında olmak üzere, en az 4 terör saldırısı planını önlediği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişiyi de yaralanmıştı

Pakistan'da menkul kıymetler borsası binasına dün rastgele ateş açarak giren 4 saldırgan 3 kişinin ölümüne sebep olurken, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Karaçi Emniyetinden yapılan açıklamada, tamamı öldürülen saldırganların yanında içinde patlayıcı düzeneği olduğu düşünülen bir çantanın bulunduğu ifade edilmişti.

Saldırıyı, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmişti.

Hindistan, suçlamaları reddetti

Hindistan, Pakistan'ın, Yeni Delhi ile terör saldırısı arasında bağlantılar olduğu yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin, Hindistan'ı saldırıyla ilişkilendiren sözlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Karaçi'deki terör saldırısına ilişkin absürt yorumlarını reddediyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Anurag Srivastava, "Pakistan, iç sorunları nedeniyle Hindistan'ı suçlayamaz. Pakistan'ın aksine Hindistan, Karaçi de dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerindeki terörü kınamak konusunda tereddüt etmez." dedi.