Pakistan, Hindistan'ı "terörü finanse etmekle" suçladığı dosyayı BM Genel Sekreteri'ne teslim etti - Son Dakika

Pakistan, Hindistan'ı "terörü finanse etmekle" suçladığı dosyayı BM Genel Sekreteri'ne teslim etti

25.11.2020 12:23
Pakistan, Hindistan'ı

Hindistan'ı "terörü finanse etmekle" suçlayan Pakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bu konuda hazırladığı dosyayı teslim ettiği bildirildi.

Hindistan'ı "terörü finanse etmekle" suçlayan Pakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bu konuda hazırladığı dosyayı teslim ettiği bildirildi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Munir Akram, Twitter'deki paylaşımında, Hindistan'ın "Pakistan'da terör faaliyetlerini desteklediği" yönündeki dosyayı Guterres'e teslim ettiğini belirtti.

Akram, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Guterres'in dosyayla ilgilenip buna uygun hareket edeceğini söylediğini aktardı.

Pakistan'ın "Hindistan'ın bitmek bilmeyen saldırganlıklarına" karşı kendini savunma hakkını saklı tuttuğu konusunda uyarıda bulunan Akram, ülkesinin ilgili dosyayı aralarında BM Güvenlik Konseyinin de bulunduğu çeşitli BM kurumlarına da ileteceğini ifade etti.

Akram, Guterres'e, Hindistan'ı "Pakistan'a karşı terör ve istikrarı bozucu" faaliyetlerini durdurması konusunda ikna etmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, Bakan Şah Mahmud Kureyşi'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın büyükelçilerine başkent İslamabad'da konuya ilişkin bilgi verdiği ve ilgili dosyayı teslim ettiği kaydedilmişti.

Pakistan'ın adımı, 13-14 Kasım'da Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden 13 Kasım'da yapılan açıklamada, Hindistan'ın havan ve roket saldırılarında 1 asker ile 5 sivilin öldüğü, aralarında kadınların da bulunduğu, 30'dan fazla sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

Öte yandan Hint yetkililer, Pakistan birliklerinin ateşinde 5 asker ile 6 sivilin öldüğünü iddia etmişti.

Pakistan, Hindistan'ın terörü finanse ettiğine ilişkin dosya hazırladı

Kureyşi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'da terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan bir dosyayı" BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve farklı uluslararası teşkilatlara sunacaklarını söylemişti.

Hindistan'ın, terör örgütleri Cemaat-ül Ahrar, Pakistan Talibanı (TTP), Belucistan Özgürlük Ordusu, Belucistan Özgürlük Cephesi ve Belucistan Cumhuriyet Ordusu'na son 3 yılda 22 milyar rupilik fon sağladığını savunan Kureyşi, Yeni Delhi yönetiminin ülkedeki istikrarı bozmak için bu örgütlere el yapımı patlayıcı, cephane ve silah da temin ettiğini öne sürmüştü.

Kureyşi, Hindistan'ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu (CPEC) baltalamak için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekerek doğrudan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin gözetiminde bir hücrenin CPEC projelerini sabote etmeye çalıştığını söylemişti.

CPEC'in sabote edilmesi için Hindistan tarafından 80 milyar rupi tahsis edildiğini belirten Kureyşi, 700 kişinin CPEC projelerini sekteye uğratmaları için yetiştirildiğini kaydetmişti.

Kureyşi, Hint istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde "Daeş-Pakistan" isimli yeni bir milis örgütlenmesine destek olduğunu savunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Hindistan'ı 'terörü finanse etmekle' suçladığı dosyayı BM Genel Sekreteri'ne teslim etti - Son Dakika


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