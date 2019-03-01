Son Dakika Haberleri: Pakistan, Hindistan ile Savaş Olmamasını Umuyor

Pakistan, Hindistan ile Savaş Olmamasını Umuyor

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi, Hindistan ile aralarında bir savaş olmamasını umduklarını söyleyerek, savaşın karşılıklı intihara yol açacağını ifade etti.

Pakistan, Hindistan ile Savaş Olmamasını Umuyor, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi, Hindistan ile aralarında bir savaş olmamasını umduklarını söyleyerek, savaşın karşılıklı intihara yol açacağını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi yaptığı açıklamada, İslamabad ile Yeni Delhi arasında bir askeri ihtilaf yaşanmayacağına dair umudunu dile getirerek, savaşın karşılıklı bir intihara yol açacağını söyledi. Hindistan'ın Pakistan merkezli Jaish-e-Mohammad radikal grubu hakkındaki endişeleri üzerine yorum yapan Qureshi, "Toprağımızın herhangi bir kuruluş ya da herhangi bir şahısa karşı herhangi bir terörist tarafından kullanılmasına izin vermememiz hükümetimizin bir politikasıdır. Buna Hindistan da dahildir" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han dün yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın barışa doğru bir adım atması halinde biz iki adım atacağız" demişti.

İki taraf arasındaki gerginlik, 14 Şubat'ta Cemmu ve Keşmir'deki bir güvenlik konvoyuna yapılan saldırıyla başlamıştı. Hindistan, saldırı emrini vermekle Ceyş-i Mohammed (JeM) örgütü lideri Mevlana Masood Azhar'ı ve Pakistan'ı suçlamış, Pakistan ise suçlamaları reddetmiş ve Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden dolayı Yeni Delhi'yi suçlamıştı.

Pakistan, Çarşamba günü, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürmüştü. Bu olaydan sonra iki ülke arasında gerginlikler iyice arttı. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Pakistan, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile Yaşadıkları Gerilimin Düşürülmesi İçin Erdoğan'la Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:17:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan, Hindistan ile Savaş Olmamasını Umuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]