Pakistan, Hindistan'ın Af Örgütünün banka hesaplarını dondurmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Pakistan, Hindistan'ın Af Örgütünün banka hesaplarını dondurmasına tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Hindistan'ın, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) Hindistan şubesinin banka hesaplarını dondurmasını eleştirerek, Birleşmiş Milletleri (BM) ve insan hakları örgütlerini bu eylemi kınamaya çağırdı.

Pakistan, Hindistan'ın Af Örgütünün banka hesaplarını dondurmasına tepki gösterdi, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Hindistan'ın, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) Hindistan şubesinin banka hesaplarını dondurmasını eleştirerek, Birleşmiş Milletleri (BM) ve insan hakları örgütlerini bu eylemi kınamaya çağırdı.

Kureyşi yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün Hindistan'daki faaliyetlerini durdurma kararı almasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kureyşi, Hindistan'ın örgütü ülkedeki faaliyetlerini durdurmaya zorladığını söyleyerek, BM ve dünyadaki tüm insan hakları örgütlerinin Hindistan'ın bu yasa dışı eylemine karşı seslerini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Delhi yönetiminin azınlıklara yönelik zulümlerini açığa çıkarmasının ardından örgütü hedef alındığına dikkati çeken Kureyşi, Hindistan'ın gerçek yüzünün ortaya çıktığı yorumunu yaptı.

Hintli yetkililerin, güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'deki Müslümanlara ve diğer azınlık gruplara yönelik uygulamalarını gizlemeye çalıştığının altını çizen Kureyşi, dünyanın "masum Keşmir halkına yönelik soykırımı durdurması gerektiğini" kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü, dün, hükümetin banka hesaplarını dondurması nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını bildirmişti.

Örgüt, 28 Ağustos'ta yayımladığı raporda, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yılbaşında yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasası değişikliğine karşı 23-29 Şubat'ta düzenlenen protestoların topluluklar arası şiddet olaylarına dönüşmesinde Hint polisinin dahli ve sorumluluğu olduğunu savunmuştu.

"Yeni Delhi ayaklanmaları" olarak adlandırılan olaylarla ilgili yayımladığı 20 sayfalık soruşturma raporunda örgüt, Hint polisinin, Hindu fanatiklerin Müslüman protestoculara ve halka yönelik saldırılarına göz yumarak ve bazı durumlarda saldırganları kışkırtarak hak ihlallerinde rol oynadığını ileri sürmüştü.

Örgüt, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesini, özel yönetim statüsünün kaldırılarak merkeze bağlı "Birlik Toprağı" haline getiren anayasa değişikliklerinin ardından bölgede artan insan hakları ihlallerini, raporlarla duyurmuştu.

İnsan Hakları, Hindistan, Pakistan, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Hindistan'ın Af Örgütünün banka hesaplarını dondurmasına tepki gösterdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü         
19:44
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar         
09:31
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 21:02:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Hindistan'ın Af Örgütünün banka hesaplarını dondurmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei