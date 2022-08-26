Pakistan, öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi - Son Dakika
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Pakistan, öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi

26.08.2022 19:13
Pakistan, öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Yeni Delhi'ye protesto notası verdi.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Yeni Delhi'ye protesto notası verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Pakistanlı mahkum Muhammed Ali Hüseyin'e "yargısız infaz" uygulandığı ve Hüseyin'in "sahte bir çatışmada" Hint güçlerince öldürüldüğü vurgulandı.

Hüseyin'in ölümüyle ilgili hikayenin yanıltıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi'den olayla ilgili detayları ve ölüm sebebine dair güvenilir otopsi raporunu sağlaması istendi.

Açıklamada, Pakistanlı 461 mahkumun güvenliğiyle ilgili endişelere de dikkat çekildi.

Hüseyin, 2006'dan bu yana Cammu Keşmir'deki Kot Bhaval Cezaevi'ndeydi. NDTV televizyonunun Hint yetkililere dayandırdığı haberinde, Hüseyin'in bir polisin silahını çaldığı ve iki ülke arasındaki sınırdan kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Mahkum, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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