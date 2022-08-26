Hüseyin, 2006'dan bu yana Cammu Keşmir'deki Kot Bhaval Cezaevi'ndeydi. NDTV televizyonunun Hint yetkililere dayandırdığı haberinde, Hüseyin'in bir polisin silahını çaldığı ve iki ülke arasındaki sınırdan kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

Hüseyin'in ölümüyle ilgili hikayenin yanıltıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi'den olayla ilgili detayları ve ölüm sebebine dair güvenilir otopsi raporunu sağlaması istendi.

Kaynak: AA

Pakistan, Mahkum, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan, öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi - Son Dakika

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