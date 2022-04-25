Pakistan: Hindistan'ın halka "Pakistan'da okumamaları çağrısı"nı esefle karşılıyoruz - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın vatandaşlarına Pakistan'da eğitim görmeme çağrısını esefle karşıladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan Üniversite Ödenekler Komisyonu ve Tüm Hindistan Teknik Eğitim Konseyi'nce yayımlanan bildirinin üslubunun sadece öğrencileri tehdit etmediği ve otoriter rejim kokuları yaydığı belirtildi.

Açıklamada, Yeni Delhi'in "Hindu ulusu" görevinin bir parçası olarak ülkedeki aşırı milliyetçiliği körüklemek için bu tür adımlar başlattığına işaret edildi ve bu durum "içler acısı" olarak nitelendirildi.

Hindistan'ın vatandaşlarına Pakistan'da eğitim görmeme çağrısının esefle karşılandığı açıklamada, İslamabad'ın Yeni Delhi'nin açık şekilde ayrımcı eylemine cevap verme hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Hindistan Üniversite Ödenekler Komisyonu ve Tüm Hindistan Teknik Eğitim Konseyi'nce 23 Nisan'da yayımlanan bildiride, Pakistan'da eğitim alan vatandaşların, Hindistan'da istihdam veya yüksek eğitim için uygun olmayacağı açıklanmıştı.

Bildiride, Hindistan vatandaşlarına Pakistan'daki eğitim kurumlarında eğitim görmeme çağrısı yapılmıştı.