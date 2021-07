Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği üzerinde drone görüldüğü iddialarını reddetti - Son Dakika

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği üzerinde drone görüldüğüne dair Yeni Delhi yönetiminin iddialarını reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği üzerinde drone görüldüğüne dair Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasını ve bazı medya organlarının konuya ilişkin haberlerini "asılları olmayan abes iddialar" olarak nitelendirdi.

Hindistan'ın bu iddiaların ispatı için kendileriyle herhangi bir delil paylaşmadığına dikkati çeken Çavdri, Yeni Delhi tarafından yürütülen bu propagandanın, 23 Haziran'da Lahor'da yaşanan patlamada elde edilen kanıtların Pakistan'a karşı devlet destekli terörizm faaliyetlerinde bulunan dış güçleri işaret ettiği bir zamanda gerçekleşmesinin tuhaf olduğunu kaydetti.

Hindistan'dan soruşturma çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği üzerinde drone görüldüğü ve bu durumun Pakistan tarafından soruşturulmasının umulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, konuyla ilgili resmi olarak Pakistan makamlarıyla iletişime geçildiği aktarılmıştı.

Pakistan'ın Lahor şehrinde 23 Haziran'da meydana gelen patlamada 3 kişi ölmüş, biri polis 21 kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said'in evinin yakınında gerçekleşmişti.

2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'da düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Said, Temmuz 2019'da Pakistan'da yakalanmış ve geçen sene aralıkta "terörün finansmanını yapmaktan" suçlu bulunmuştu.