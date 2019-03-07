Son Dakika Haberleri: Pakistan Hindistan, Keşmir'de Gerilim Yaratıyor

Pakistan Hindistan, Keşmir'de Gerilim Yaratıyor

1 saat önce

? 'Pakistan 219'uncu Kolordu Komutanları Konferansı' (CCC), Pakistan Genelkurmay Başkanı (COAS) General Qamar Javed Bajwa'nın başkanlığında Genel Karargah'ta düzenlendi.

Pakistan Hindistan, Keşmir'de Gerilim Yaratıyor, System.String[]
?  'Pakistan 219'uncu Kolordu Komutanları Konferansı' (CCC), Pakistan Genelkurmay Başkanı (COAS) General Qamar Javed Bajwa'nın başkanlığında Genel Karargah'ta düzenlendi. Konferansta son yaşanan gelişmeler ele alındı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü General Asıf Ghafoor'un yaptığı açıklamaya göre, 'jeo-stratejik çevre' ve 'Hindistan'la yaşanan gerilim' konferansın esas konusu oldu. Konferansta, Hindistan işgalindeki Keşmir'de artan Hint zulmüne ve 14 Şubat'ta gerçekleşen Pulwama saldırısı sonrası sınır hattında, Hintlilerin kasıtlı olarak sivilleri hedef almasına dair endişeler dile getirildi.

Ayrıca, '2014 Ulusal Eylem Planı' (NAP) sürecinin de tartışıldığı konferansta, sivillerin hedef alınması gibi olayların sürekliliğinin sadece gerilimi arttırdığını ve buna bağlı olarak dünya barışına zarar verdiği için durdurulması gerektiği sonucuna varıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

Hindistan, Pakistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü Çaldığı Paraları Doldurduğu Pantolonu Düştü, Paralar Kaldırıma Saçıldı

Ne Terör Ne de Doğal Afet! İşte Dünyadaki Başlıca Ölüm Nedeni ABD'li Senatör: Ordudayken Üst Düzey Bir Subayın Tecavüzüne Uğradım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 19:07:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Hindistan, Keşmir'de Gerilim Yaratıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]