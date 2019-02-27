Pakistan, Hindistan'la Gerilimi Tırmandırmak İstemediğini Ancak Mecbur Kalması Durumunda Her Şeye...
10 dakika önce
Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.
Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:32 Kaynak: AA
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