Pakistan, Hindistan'la Gerilimi Tırmandırmak İstemediğini Ancak Mecbur Kalması Durumunda Her Şeye...

Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

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