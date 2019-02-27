Son Dakika Haberleri: Pakistan, Hindistan'la Gerilimi Tırmandırmak İstemediğini Ancak Mecbur Kalması Durumunda Her Şeye...

Pakistan, Hindistan'la Gerilimi Tırmandırmak İstemediğini Ancak Mecbur Kalması Durumunda Her Şeye...

10 dakika önce

Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Pakistan, Hindistan'la Gerilimi Tırmandırmak İstemediğini Ancak Mecbur Kalması Durumunda Her Şeye..., System.String[]
Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:32 Kaynak: AA

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