Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı

Pakistan- Hindistan sınırında çıkan çatışmada biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya kanadı ISPR tarafından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada ölenlerin kimlikleri Abdul Jalil (45) Nausheen Fatima (3) olarak aktarıldı. - İSLAMABAD