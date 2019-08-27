Son Dakika Haberleri: Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı

16 dakika önce

Pakistan-Hindistan sınırında çıkan çatışmada biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı, System.String[]

Pakistan- Hindistan sınırında çıkan çatışmada biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya kanadı ISPR tarafından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada ölenlerin kimlikleri Abdul Jalil (45) Nausheen Fatima (3) olarak aktarıldı. - İSLAMABAD

Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın: Sonum Emine Bulut gibi olacak
Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek İki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 22:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]